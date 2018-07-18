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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Курс валют на 18 июля: евро незначительно подешевел, а доллар немного подорожал

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Курс валют НБУ на 18 июля
Курс валют НБУ на 18 июля / znaj.ua

В среду, 18 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, европейская валюта несколько подешевела, а вот американский доллар несущественно подорожал.

По данным НБУ, в среду, 18 июля, официальный курс евро составит 30 гривен 69 копеек.

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Отметим, что это на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

В свою очередь, американский доллар поднимется на 1 копейку. Его официальный курс составит 26 гривен 22 копейки.

Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна евро Доллар-Гривна Доллар
Источник: 24 Канал
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