Курс валют на 18 октября: доллар дешевеет, евро дорожает
На пятницу, 18 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. "Американец" подешевел, а европейская валюта прибавила в цене.
По данным на официальном сайте НБУ, доллар США можно будет приобрести за 24 гривны 73 копейки.
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Это на 10 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. А вот с евро ситуация немного другая – европейская валюта прибавила в цене.
Евро будет стоить 27 гривен 49 копеек. Это на 11 копеек больше, чем в четверг, 17 октября.
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