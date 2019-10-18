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      Курс валют на 18 октября: доллар дешевеет, евро дорожает

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 18 октября 2019
      Курс валют НБУ на 18 октября / politeka.net

      На пятницу, 18 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. "Американец" подешевел, а европейская валюта прибавила в цене.

      По данным на официальном сайте НБУ, доллар США можно будет приобрести за 24 гривны 73 копейки.

       Знайте больше: Что происходит с долларом: объяснение эксперта

      Это на 10 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. А вот с евро ситуация немного другая – европейская валюта прибавила в цене.

      Евро будет стоить 27 гривен 49 копеек. Это на 11 копеек больше, чем в четверг, 17 октября.

      blog_ava
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      2384
      Теги: Евро Доллар Новости Украины Доллар-Гривна Гривна Валюта Курсы валют
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