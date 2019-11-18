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      Курс валют на 18 ноября: доллар подешевел, евро подорожал

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      Курс валют НБУ на 18 ноября / reshot.com

      На понедельник, 18 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Украинская гривна незначительно прибавила в цене относительно доллара и так же незначительно потеряла относительно евро.

      Согласно данным Национального банка Украины, которые тот обнародовал на официальном сайте, 18 ноября цена американского доллара составляет 24 гривны 22 копейки.

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      Это лишь на 2 копейки меньше, чем было в пятницу, 15 ноября, – в предыдущий банковский день.

      А вот главная валюта Евросоюза, наоборот, прибавила в цене 6 копеек.

      За один евро в понедельник приходится отдавать 26 гривен 72 копейки.

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      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна НБУ
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