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      Курс валют на 18 декабря: евро существенно оторвался от гривны, доллар – не отстает

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      Курс валют НБУ на сегодня 18.12.2018: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 18 декабря: доллар и евро дорожают / MarketWatch

      На вторник 18 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты подорожали, причем последняя гораздо существеннее.

      Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 18 декабря цена американского доллара составит 27,89 гривны.

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      Заметим, что это на 6 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

      Относительно евро, то он также подорожал, правда уже существеннее – плюс 22 копейки, если сравнивать с курсом на понедельник.

      Следовательно, во вторник европейская валюта будет стоить 31,63 гривны.

      Теги: Новости Украины Деньги НБУ Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар евро
      Источник: 24 Канал
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