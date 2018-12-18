Курс валют на 18 декабря: евро существенно оторвался от гривны, доллар – не отстает
На вторник 18 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты подорожали, причем последняя гораздо существеннее.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 18 декабря цена американского доллара составит 27,89 гривны.
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Заметим, что это на 6 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.
Относительно евро, то он также подорожал, правда уже существеннее – плюс 22 копейки, если сравнивать с курсом на понедельник.
Следовательно, во вторник европейская валюта будет стоить 31,63 гривны.
Источник: 24 Канал
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