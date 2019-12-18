Курс валют на 18 декабря: доллар дешевеет, евро дорожает

В среду, 18 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар немного потерял в цене, а евро – наоборот.

По данным на официальном сайте НБУ, американская валюта потеряла в цене две копейки, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

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Теперь американский "зеленый" можно будет купить за 23 доллара 47 копеек.

Евро немного подорожал – набрал 2 копейки. Теперь его цена – 26 гривен 20 копеек.

Отметим, украинцы считают. что выгоднее и безопаснее хранить свои денежные сбережения в долларах США. Такое мнение имели 37% украинцев. Это на 6% меньше, чем год назад.

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