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      Курс валют на 18 декабря: доллар дешевеет, евро дорожает

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      Курс валют НБУ на 18 декабря / morguefile.com

      В среду, 18 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар немного потерял в цене, а евро – наоборот.

      По данным на официальном сайте НБУ, американская валюта потеряла в цене две копейки, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

      Знайте больше: Почему гривна укрепляется, а цены не падают – объяснение Гончарука

      Теперь американский "зеленый" можно будет купить за 23 доллара 47 копеек.

      Евро немного подорожал – набрал 2 копейки. Теперь его цена – 26 гривен 20 копеек.

      Отметим, украинцы считают. что выгоднее и безопаснее хранить свои денежные сбережения в долларах США. Такое мнение имели 37% украинцев. Это на 6% меньше, чем год назад.

      В какой валюте лучше хранить сбережения – опрос

      • доллар США – так считают 37% украинцев;
      • евро – 21% украинцев;
      • гривна – 12%;
      • ни одной из валют не доверяют – 16%;
      • не определились в этом вопросе – 13%.
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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта НБУ
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