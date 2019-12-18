Курс валют на 18 декабря: доллар дешевеет, евро дорожает
В среду, 18 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар немного потерял в цене, а евро – наоборот.
По данным на официальном сайте НБУ, американская валюта потеряла в цене две копейки, если сравнивать с предыдущим банковским днем.
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Теперь американский "зеленый" можно будет купить за 23 доллара 47 копеек.
Евро немного подорожал – набрал 2 копейки. Теперь его цена – 26 гривен 20 копеек.
Отметим, украинцы считают. что выгоднее и безопаснее хранить свои денежные сбережения в долларах США. Такое мнение имели 37% украинцев. Это на 6% меньше, чем год назад.
В какой валюте лучше хранить сбережения – опрос
- доллар США – так считают 37% украинцев;
- евро – 21% украинцев;
- гривна – 12%;
- ни одной из валют не доверяют – 16%;
- не определились в этом вопросе – 13%.