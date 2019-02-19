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      Курс валют на 19 февраля: доллар сдал позиции, а евро прибавил в цене

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      Курс валют НБУ на сегодня 19.02.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 19 февраля: доллар дешевеет, евро прибавляет / gettyimages.com

      На вторник, 19 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, американская валюта несколько упала в цене, зато европейская – подорожала.

      Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 19 февраля цена американского доллара составит 27,19 гривны.

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      Заметим, что это на 5 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Что касается евро, то он наоборот подорожал, и сделал это весьма существенно – плюс 12 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник.

      Следовательно, во вторник европейская валюта будет стоить 30,8 гривны.

      blog_ava
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      Теги: Курсы валют Валюта Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Новости Украины Деньги НБУ
      Источник: 24 канал
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