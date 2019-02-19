Курс валют на 19 февраля: доллар сдал позиции, а евро прибавил в цене
На вторник, 19 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, американская валюта несколько упала в цене, зато европейская – подорожала.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 19 февраля цена американского доллара составит 27,19 гривны.
Читайте также: Гривна укрепилась: каковы причины и сколько это продлится?
Заметим, что это на 5 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.
Что касается евро, то он наоборот подорожал, и сделал это весьма существенно – плюс 12 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник.
Следовательно, во вторник европейская валюта будет стоить 30,8 гривны.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы5 декабря 2018 , 15:08
Против киевского чиновника возбудили дело за 2 миллиона на метро24 июня 2012 , 16:48 1
"Найдите отличия": Климкин наглядно показал "российский след" в войне в Сирии и на Донбассе24 февраля 2018 , 21:13
Лига Европы: Спартак перестрелял Рейнджерс, Лацио и Айнтрахт вышли из группы, Генк Малиновского вырвал ничью8 ноября 2018 , 21:59