Курс валют на 19 февраля: доллар сдал позиции, а евро прибавил в цене

На вторник, 19 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, американская валюта несколько упала в цене, зато европейская – подорожала.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 19 февраля цена американского доллара составит 27,19 гривны.

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Заметим, что это на 5 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Что касается евро, то он наоборот подорожал, и сделал это весьма существенно – плюс 12 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник.

Следовательно, во вторник европейская валюта будет стоить 30,8 гривны.