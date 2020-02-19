Курс валют на 19 февраля: гривна продолжает сохранять стабильность
На среду, 19 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Уже третий день подряд стоимость гривны относительно доллара фактически не меняется. В то же время национальная валюта несколько окрепла относительно евро.
Нацбанк установил, что за один американский доллар в среду, 19 февраля, придется заплатить 24 гривны 44 копейки.
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Таким образом фактический курс "вечнозеленого" будет всего на одну копейку меньше, чем в предыдущий банковский день – 18 февраля.
Это означает, что гривна уже третий день подряд сохраняет стабильность своего курса по отношению к доллару. Перед этим за две недели доллар подешевел на 64 копейки.
Между тем гривна несколько укрепилась относительно евро. За сутки главная валюта Европейского Союза подешевела на 7 копеек. В среду за один евро нужно будет заплатить 26 гривен 43 копейки.
Таким образом относительно европейской валюты гривна тоже укрепляется уже в течение двух недель. За это время курс евро упал на 1 гривну 22 копейки.
Последнее падение стоимости обоих западных валют произошло после их ощутимого укрепления в январе 2020 года, которое длилось практически в течение всего месяца.
Почему гривна падала в начале 2020-го
Как рассказал 24 каналу директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, из-за ряда факторов сезонное падение гривны произошло не в ноябре – декабре, а в январе 2020 года.
В предыдущие годы всегда падение гривны приходилось на ноябрь – декабрь – январь. В 2019 году этого не произошло. Из-за хорошего урожая заходило много нерезидентов, которые предлагали валюту. И цены на энергоносители. Сейчас цены на газ и бензин очень низки. Возможно, в октябре снова будет падение гривны. Из-за сезонности,
– отметил эксперт.
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала
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