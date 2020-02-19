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      Курс валют на 19 февраля: гривна продолжает сохранять стабильность

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      Каким будет курс валют от НБУ 19 февраля / 24 Канал

      На среду, 19 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Уже третий день подряд стоимость гривны относительно доллара фактически не меняется. В то же время национальная валюта несколько окрепла относительно евро.

      Нацбанк установил, что за один американский доллар в среду, 19 февраля, придется заплатить 24 гривны 44 копейки.

      Интересно: Как открытие рынка земли повлияет на курс валют: объяснение НБУ

      Таким образом фактический курс "вечнозеленого" будет всего на одну копейку меньше, чем в предыдущий банковский день – 18 февраля.

      Это означает, что гривна уже третий день подряд сохраняет стабильность своего курса по отношению к доллару. Перед этим за две недели доллар подешевел на 64 копейки.

      Между тем гривна несколько укрепилась относительно евро. За сутки главная валюта Европейского Союза подешевела на 7 копеек. В среду за один евро нужно будет заплатить 26 гривен 43 копейки.

      Таким образом относительно европейской валюты гривна тоже укрепляется уже в течение двух недель. За это время курс евро упал на 1 гривну 22 копейки.

      Последнее падение стоимости обоих западных валют произошло после их ощутимого укрепления в январе 2020 года, которое длилось практически в течение всего месяца.

      Почему гривна падала в начале 2020-го

      Как рассказал 24 каналу директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, из-за ряда факторов сезонное падение гривны произошло не в ноябре – декабре, а в январе 2020 года.

      В предыдущие годы всегда падение гривны приходилось на ноябрь – декабрь – январь. В 2019 году этого не произошло. Из-за хорошего урожая заходило много нерезидентов, которые предлагали валюту. И цены на энергоносители. Сейчас цены на газ и бензин очень низки. Возможно, в октябре снова будет падение гривны. Из-за сезонности,
      – отметил эксперт.

      середньорічний курс гривні, гривня-долар
      Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
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