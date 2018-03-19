Курс валют на 19 марта: доллар растет, евро держит цену
На понедельник, 19 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.
Как сообщили в Национальном банке Украины, доллар несколько вырос, по сравнению с предыдущим банковским днем. Если 16 марта доллар стоил 26,27 гривен, то в понедельник его цена на 8 копеек выросла – до 26,35 гривен.
Читайте также: Новая стратегия Нацбанка: Смолий озвучил 7 стратегических целей
Зато евро почти не изменило свою цену, потеряв менее одной копейки в стоимости. Поэтому валюта ЕС 19 марта при официальному курсу НБУ будет стоить 32,41 гривны.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии