Курс валют на 19 марта: доллар растет, евро держит цену

На понедельник, 19 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

Как сообщили в Национальном банке Украины, доллар несколько вырос, по сравнению с предыдущим банковским днем. Если 16 марта доллар стоил 26,27 гривен, то в понедельник его цена на 8 копеек выросла – до 26,35 гривен.

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Зато евро почти не изменило свою цену, потеряв менее одной копейки в стоимости. Поэтому валюта ЕС 19 марта при официальному курсу НБУ будет стоить 32,41 гривны.