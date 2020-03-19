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      Курс валют на 19 марта: гривна продолжает падать

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      В четверг, 19 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару и евро. Американская валюта существенно подорожала. Зато главная валюта Евросоюза тоже немного прибавила в цене.

      Согласно официальным данным регулятора, 19 марта за один доллар придется отдать 27 гривен 27 копеек. Таким образом, за сутки доллар подорожал на 25 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем – 18 марта.

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      Интересно, что всего лишь 10 дней назад американская валюта стоила 24 гривны 74 копейки. За это время только официальная стоимость доллара выросла более чем на две с половиной гривны.

      В то же время обменникам за доллар придется заплатить более 27 гривен 24 копеек, продать доллар можно за 28,54 гривен.

      Стоимость евро 19 марта тоже вырастет, но минимально. В четверг за валюту ЕС придется заплатить 29 гривен 79 копеек.

      Таким образом за одни сутки стоимость официального курса евро вырастет на 7 копеек. В целом за последние 9 дней стоимость евро выросла более чем на 2 гривны.

      В обменниках евро подешевел в сравнении с предыдущими днями: 29 гривен 55 копеек покупка и 31 гривен 11 копеек продажа.

      Важно! Официальный курс отличается от курса в обменниках из-за того, что введенны ораничения в рамках карантина из-за коронавируса. Из-за этого существуют проблемы с попаданием в Украину наличной валюты, поэтому она дорожает быстрее, чем официальный курс.

      Насколько может упасть гривна?
      Специалисты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать, однако не стоит ждать доллара по 30 гривен. НБУ еще имеет инструменты для сдерживания курса. И все это будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавирусом и фондовыми рынками. Если финансовый кризис наступит, то это может обвалить гривну.

      В НБУ уверяют: паниковать не стоит. Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 миллиардов долларов США. Нацбанк считает, что коронавирус не имеет влияния на экономику Украины, а ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором.

      гривня курс валют долар
      Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Доллар-Гривна Гривна Доллар Евро
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