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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Курс валют на 19 апреля: доллар стремительно пополз вверх

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      Курс валют НБУ на сегодня 19.04.2019 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 19 апреля / GettyImages

      На пятницу, 19 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. "Зеленый" накануне выборов набирает в цене. Евро тоже подорожало, но не существенно.

      Согласно официальному курсу, установленному Национальным банком Украины, американская валюта прибавила в цене 14 копеек.

      Читайте также: Каким будет курс доллара накануне и после второго тура выборов

      Так, 19 апреля за доллар придется выложить 26 гривен 83 копейки. Ранее же наблюдалась тенденция падения стоимости "зеленого".

      Евро вырос на 3 копейки и в пятницу будет стоить 30 гривен 19 копеек.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна
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