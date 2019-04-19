Курс валют на 19 апреля: доллар стремительно пополз вверх
На пятницу, 19 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. "Зеленый" накануне выборов набирает в цене. Евро тоже подорожало, но не существенно.
Согласно официальному курсу, установленному Национальным банком Украины, американская валюта прибавила в цене 14 копеек.
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Так, 19 апреля за доллар придется выложить 26 гривен 83 копейки. Ранее же наблюдалась тенденция падения стоимости "зеленого".
Евро вырос на 3 копейки и в пятницу будет стоить 30 гривен 19 копеек.
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