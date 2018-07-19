Курс валют на 19 июля: евро резко обвалился в цене

В четверг, 19 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, европейская валюта значительно подешевела, а вот американский доллар наоборот прибавил в цене.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, в четверг, 19 июля, стоимость американского доллара составляет 26 гривен 30 копеек. Это на 8 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато, пока "зеленый" растет, европейская валюта значительно упала в цене – минус 15 копеек, если сравнивать с курсом на среду, 18 июля.

Поэтому в четверг за один евро придется отдать 30 гривен 54 копейки.