Курс валют на 19 июля: евро резко обвалился в цене
В четверг, 19 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, европейская валюта значительно подешевела, а вот американский доллар наоборот прибавил в цене.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, в четверг, 19 июля, стоимость американского доллара составляет 26 гривен 30 копеек. Это на 8 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
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Зато, пока "зеленый" растет, европейская валюта значительно упала в цене – минус 15 копеек, если сравнивать с курсом на среду, 18 июля.
Поэтому в четверг за один евро придется отдать 30 гривен 54 копейки.
Источник: 24 Канал
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