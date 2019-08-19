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      Курс валют на 19 августа: евро стоит меньше 28 гривен

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на 19 августа 2019
      Каким будет курс валют от НБУ 19 августа / GettyImages

      В понедельник, 19 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты существенно потеряли в цене.

      Согласно данным государственного регуляторного органа, 19 августа один американский доллар будет стоить 25,14 гривны.

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      Заметим, что это на 18 копеек меньше, чем было в предыдущий банковсковский день.

      Что касается евро, то он также подешевел, однако уже существеннее – минус 38 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу, 16 августа.

      Следовательно, в понедельник за одиницу европейской валюты придется выложить 27,85 гривны.

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      Теги: Новости Украины Евро Доллар Валюта Курсы валют Доллар-Гривна Гривна
      Источник: 24 канал
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