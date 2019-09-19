Курс валют на 19 сентября: доллар и евро продолжают дешеветь

На четверг, 19 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты потеряли в цене.

Национальный банк Украины на своем официальном сайте сообщает, что 19 сентября цена американского доллара уменьшится на 9 копеек.

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Так, один "американский зеленый" будет стоить 24 гривны 67 копеек. Евро также упадет в цене – за него нужно будет отдать 27 гривен 27 копеек.

Это на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.