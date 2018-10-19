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      Курс валют на 19 октября: доллар и евро снова дорожают

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      Курс валют НБУ на 19 октября
      Курс валют НБУ на 19 октября / flickr.com

      На пятницу, 19 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюта снова начали дорожать.

      По данным финрегулятора, за сутки курс "зеленого" вырос сразу на 12 копеек.

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      19 октября официальный курс доллара США составит 28 гривен 3 копейки.

      Что касается евро, то после незначительного удешевления, главная валюта Европейского Союза опять поползла вверх.

      На пятницу, 19 октября, НБУ установил официальный курс евро на уровне 32 гривен 25 копеек, что на 7 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна евро Доллар Доллар-Гривна
      Источник: 24 Канал
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