На пятницу, 19 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюта снова начали дорожать.

По данным финрегулятора, за сутки курс "зеленого" вырос сразу на 12 копеек.

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19 октября официальный курс доллара США составит 28 гривен 3 копейки.

Что касается евро, то после незначительного удешевления, главная валюта Европейского Союза опять поползла вверх.

На пятницу, 19 октября, НБУ установил официальный курс евро на уровне 32 гривен 25 копеек, что на 7 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.