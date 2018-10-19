Курс валют на 19 октября: доллар и евро снова дорожают
На пятницу, 19 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюта снова начали дорожать.
По данным финрегулятора, за сутки курс "зеленого" вырос сразу на 12 копеек.
Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины
19 октября официальный курс доллара США составит 28 гривен 3 копейки.
Что касается евро, то после незначительного удешевления, главная валюта Европейского Союза опять поползла вверх.
На пятницу, 19 октября, НБУ установил официальный курс евро на уровне 32 гривен 25 копеек, что на 7 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине12 октября , 13:25
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы4 октября , 10:02
Кому должны принадлежать все украинские лавры: ответ УПЦ КП19 октября , 10:24
"Пакеты малыша" – наконец-то у детей: в Харькове несколько семей получили бэби-боксы18 сентября , 22:56
Легендарный капитан "Ливерпуля": Против Коноплянки следует иметь план30 мая 2016 , 11:00
Лига Европы. Экс-форвард "Динамо" победил португальцев, обидчик "Ворсклы" получил от бельгийцев18 августа 2016 , 23:58