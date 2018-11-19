Курс валют на 19 ноября: евро подорожал, доллар почти не изменил позиций
На понедельник, 19 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар подешевел, а евро прибавил в цене.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем доллар потерял в цене 2 копейки. Поэтому в понедельник американская валюта стоит 27 гривен 75 копеек.
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Тем временем европейская валюта подорожала на 9 копеек. Так, стоимость евро составляет 31 гривну 49 копеек.
Источник: 24 канал
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