На понедельник, 19 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар подешевел, а евро прибавил в цене.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем доллар потерял в цене 2 копейки. Поэтому в понедельник американская валюта стоит 27 гривен 75 копеек. Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины Тем временем европейская валюта подорожала на 9 копеек. Так, стоимость евро составляет 31 гривну 49 копеек.