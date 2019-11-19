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      Курс валют на 19 ноября: евро и доллар немного теряют в цене

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      Курс валют НБУ на 19 ноября / GettyImages

      На вторник, 19 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Украинская гривна добавила в стоимости по отношению к главной валюте ЕС и несколько более ощутимо – к американской валюте.

      Согласно прогнозу НБУ, стоимость одного "вечнозеленого" во вторник составит 24 гривны 14 копеек.

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      Таким образом американский доллар подешевел на 8 копеек, если сравнивать с курсом в накануне – 18 ноября.

      А вот европейская валюта потеряла в цене только 2 копейки. 19 ноября один евро будет стоить 24 гривны 70 копеек.

      Прогноз погоды на 19 ноября: ощутимое похолодание, ночью – мороз
      сегодня
      1000
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
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