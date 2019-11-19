Курс валют на 19 ноября: евро и доллар немного теряют в цене

На вторник, 19 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Украинская гривна добавила в стоимости по отношению к главной валюте ЕС и несколько более ощутимо – к американской валюте.

Согласно прогнозу НБУ, стоимость одного "вечнозеленого" во вторник составит 24 гривны 14 копеек. Обратите внимание! Бюджет-2020: какой курс доллара заложили в госбюджет Таким образом американский доллар подешевел на 8 копеек, если сравнивать с курсом в накануне – 18 ноября. А вот европейская валюта потеряла в цене только 2 копейки. 19 ноября один евро будет стоить 24 гривны 70 копеек.