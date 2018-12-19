Курс валют на 19 декабря: евро подорожал, а доллар подешевел

На среду 19 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, американская валюта подешевела, а европейская подорожала.

Как сообщает на своем сайте государственный регуляторный орган, 19 декабря цена американского доллара составит 27,84 гривны, что на 5 копеек меньше, чем 18 декабря.

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Евро не существенно подорожал. Следовательно, в среду европейская валюта будет стоить 31,68 гривны, что на 5 копеек больше, чем было предыдущего банковского дня.