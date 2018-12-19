Курс валют на 19 декабря: евро подорожал, а доллар подешевел
На среду 19 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, американская валюта подешевела, а европейская подорожала.
Как сообщает на своем сайте государственный регуляторный орган, 19 декабря цена американского доллара составит 27,84 гривны, что на 5 копеек меньше, чем 18 декабря.
Читайте также: Известна цена квартир, которые в Украине пользуются наибольшим спросом
Евро не существенно подорожал. Следовательно, в среду европейская валюта будет стоить 31,68 гривны, что на 5 копеек больше, чем было предыдущего банковского дня.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы5 декабря , 15:08
Девушки из FEMEN раздели мужчин18 мая 2011 , 19:38 1
Человек, упавший на рельсы в метро, погиб17 июня 2013 , 09:50
Как сделать автомобиль экономичнее27 августа , 08:30
Динамо уволит вице-президента клуба21 ноября , 17:51