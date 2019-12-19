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      Курс валют на 19 декабря: доллар и евро немного подешевели

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      Курс валют на 19 декабря в Украине / pexels.com

      На четверг, 19 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская и европейская валюты немного упали в цене.

      Доллар США подешевел на 5 копеек и стоит 23,41 гривен. Это – самый низкий показатель за 4 последних года. Последний раз на таком низком уровне доллар был 13 января 2016 года, когда "зеленый" стоил 23,26 гривен.

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      Евро подешевел на 17 копеек и составляет 26,02 гривен.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривен. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Почему доллар "прыгает"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняется сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.


      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Доллар НБУ Евро Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта
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