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      Курс валют на 15 августа: доллар и евро подорожали

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 15 августа 2019
      Курс валют НБУ на 15 августа / unsplash.com

      В четверг, 15 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Стоимость обеих мировых валют не существенно изменилась.

      НБУ установил, что 15 августа за один "зеленый" придется заплатить 25 гривен и 24 копейки.

      Интересно: Резкое укрепление гривны: что дальше будет с курсом

      Это на 9 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

      Европейская валюта в четверг, 15 августа, выросла в цене лишь на 2 копейки. Таким образом, один евро стоит 28 гривен и 24 копейки.

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      Теги: Новости Украины Доллар НБУ Гривна Валюта Курсы валют Доллар-Гривна Евро
      Источник: 24 канал
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