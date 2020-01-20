Курс валют на 20 января: гривна продолжает обесцениваться
На понедельник, 20 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты вновь подорожали.
По прогнозу НБУ, 20 января американская валюта будет стоить 24 гривны 25 копейки.
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Таким образом "вечнозеленый" станет дороже еще на 16 копеек.
Также прибавит в цене и европейская валюта. Одно евро будет стоить 26 гривен 94 копейки. А это на 4 копейки больше, чем в предыдущий банковский день – 17 января.
Что известно об изменениях курса валют
В предыдущие месяцы гривна активно укреплялась, а доллар подешевел до 23,3 гривны. Однако с конца декабря ситуация резко изменилась. Доллар и евро существенно подорожали. От начала 2020 года гривня обесценилась относительно доллара и евро на 40-60 копеек.
По прогнозам Нацбанка, угроз падения стоимости гривни нет. Национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.
Согласно прогнозам Минэкономики, доллар для украинцев будет стоить примерно 27 гривен.
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