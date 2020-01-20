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      Курс валют на 20 января: гривна продолжает обесцениваться

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      Курс валют НБУ на 20 января / stocksnap.io

      На понедельник, 20 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты вновь подорожали.

      По прогнозу НБУ, 20 января американская валюта будет стоить 24 гривны 25 копейки.

      Обратите внимание: Данные НБУ: 69% компаний хотят повышать зарплаты работникам в течении года

      Таким образом "вечнозеленый" станет дороже еще на 16 копеек.

      Также прибавит в цене и европейская валюта. Одно евро будет стоить 26 гривен 94 копейки. А это на 4 копейки больше, чем в предыдущий банковский день – 17 января.

      Что известно об изменениях курса валют

      В предыдущие месяцы гривна активно укреплялась, а доллар подешевел до 23,3 гривны. Однако с конца декабря ситуация резко изменилась. Доллар и евро существенно подорожали. От начала 2020 года гривня обесценилась относительно доллара и евро на 40-60 копеек.

      По прогнозам Нацбанка, угроз падения стоимости гривни нет. Национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.

      Согласно прогнозам Минэкономики, доллар для украинцев будет стоить примерно 27 гривен.

      Интересно! Доллар должен стоить 10 гривен, – исследование The Economist

      курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

       

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины НБУ Гривна Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Евро Валюта
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