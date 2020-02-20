Курс валют на 20 февраля: гривна падает

На четверг, 20 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Так, гривна несколько ослабела относительно обеих иностранных валют.

Согласно данным на сайте НБУ, стоимость доллара в четверг составит 24 гривны 53 копейки. Это на 9 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Отметим, что по сей день доллар дешевел, затем удерживал такие свои позиции, а теперь снова пополз вверх.

В то же время европейская валюта прибавила в цене 5 копеек, по сравнению с предыдущим днем. Поэтому в четверг стоимость 1 евро составит 26 гривен 48 копеек.

Добавим, что в середине зимы и до сих пор евро в основном дешевело, а теперь немного прибавляет в цене.

Почему доллар прыгает

Курс гривны в Украине на сегодня гибкий. Это означает, что НБУ не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задача НБУ – достижение низкой стабильной инфляции.

Относительно скачков доллара, НБУ объясняет их сезонностью гривны, поскольку Украина – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Статистика курса гривны к доллару за последние 13 лет / Инфографика 24 канала