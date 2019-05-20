Курс валют на 20 мая: евро подешевел, доллар стабилен
На понедельник, 20 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.
Согласно информации государственного регуляторного органа, в понедельник 20 мая цена американского доллара составит 26,36 гривны.
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В предыдущий банковский день – в пятницу, 17 мая – "зеленый" стоил лишь на 2 копейки меньше.
А вот стоимость евро уменьшилась на 6 копеек. Следовательно, в понедельник европейская валюта будет стоить 29,45 гривны.
Источник: 24 канал
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