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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Курс валют на 20 мая: евро подешевел, доллар стабилен

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      Курс валют НБУ на сегодня 20.05.2019 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 20 мая / gettyimages.com

      На понедельник, 20 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

      Согласно информации государственного регуляторного органа, в понедельник 20 мая цена американского доллара составит 26,36 гривны.

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      В предыдущий банковский день – в пятницу, 17 мая – "зеленый" стоил лишь на 2 копейки меньше.

      А вот стоимость евро уменьшилась на 6 копеек. Следовательно, в понедельник европейская валюта будет стоить 29,45 гривны.

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      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар НБУ Валюта Курсы валют
      Источник: 24 канал
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