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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Курс валют на 20 июня: доллар существенно вырос, евро дешевеет

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Курс валют НБУ на 20 июня
Курс валют НБУ на 20 июня / dnpr.com.ua

На среду, 20 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар США подорожал на 12 копеек.

На официальном сайте Национального банка Украины говорится, что евро потерял 7 копеек.

Читайте также: Наличный курс валют на 19 июня: доллар взлетел вверх

В среду, 20 июня, курс европейской валюты будет составлять 30 гривен 50 копеек.

А американский доллар наоборот значительно укрепился.

Его курс составит 26 гривен 44 копейки, что на 12 копеек больше, чем накануне.

Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар Доллар-Гривна евро
Источник: 24 Канал
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