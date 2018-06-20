Курс валют на 20 июня: доллар существенно вырос, евро дешевеет
На среду, 20 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар США подорожал на 12 копеек.
На официальном сайте Национального банка Украины говорится, что евро потерял 7 копеек.
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В среду, 20 июня, курс европейской валюты будет составлять 30 гривен 50 копеек.
А американский доллар наоборот значительно укрепился.
Его курс составит 26 гривен 44 копейки, что на 12 копеек больше, чем накануне.
Источник: 24 Канал
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