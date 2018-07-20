Курс валют на 20 июля: доллар и евро существенно преодолевали в цене
В пятницу, 20 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальных данных на сайте НБУ, как американские, так и европейские валюты прибавили в цене.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 20 июля цена американского доллара составит 26,47 гривны.
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Заметим, что это на 17 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.
Относительно евро, то он также подорожал, однако уже не так существенно – плюс 14 копеек, если сравнивать с курсом на четверг, 19 июля.
Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 30,68 гривны.
Источник: 24 канал
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