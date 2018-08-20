Курс валют на 20 августа: американская и европейская валюты существенно прибавили в цене

На понедельник, 20 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, доллар и евро заметно подорожали.

Согласно официальным данным финансового регулятора, в понедельник, 20 августа, цена американского доллара составит 27 гривен 90 копеек. Это на 23 копейки больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Относительно евро, то в понедельник за европейские деньги нужно будет отдать 31 гривну 78 копеек. По сравнению с предыдущим банковским днем евро прибавило в цене аж 32 копейки.