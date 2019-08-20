19:52
20 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Флешмоб о сексе с Лукашенко. Беспилотный катафалк в РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 19 августа
      Вести. UA: Провальный мастер-класс от "Слуги народа". Дочь Добкина хочет в политику
      Вєсті.UA
      19:51, 19 августа
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Курс валют на 20 августа: гривна отвоевала утраченные позиции

      954 Читати новину українською
      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на 20 августа 2019
      Каким будет курс валют от НБУ 20 августа / Фото 24 Канала

      На вторник, 20 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты прибавили в цене.

      20 августа, согласно данным государственного регуляторного органа, стоимость одного американского доллара составит 25,18 гривны.

      Обратите внимание! Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Это на 4 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день.

      Что касается евро, то он также подорожал, но более посущественно, если сравнивать с курсом на понедельник – эта валюта прибавила 10 копеек.

      Следовательно, во вторник один американский доллар будет стоить 27,95 гривны.

      blog_ava
      Выходные дни-2019: календарь праздников в Украине
      сегодня
      392369
      Теги: Деньги НБУ Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      сегодня , 19:35 Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      Артем Овдієнко 257
      Кто из министров может остаться в новом правительстве
      сегодня , 19:04 Кто из министров может остаться в новом правительстве
      Ірина Поліщук 146
      Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      сегодня , 18:00 Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      Інна Жолобович 484
      Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      сегодня , 17:30 Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      Михайло Гема 38
      Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      сегодня , 16:35 Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      Світлана Попова 2179
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук