Курс валют на 20 августа: гривна отвоевала утраченные позиции

На вторник, 20 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты прибавили в цене.

20 августа, согласно данным государственного регуляторного органа, стоимость одного американского доллара составит 25,18 гривны.

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Это на 4 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день.

Что касается евро, то он также подорожал, но более посущественно, если сравнивать с курсом на понедельник – эта валюта прибавила 10 копеек.

Следовательно, во вторник один американский доллар будет стоить 27,95 гривны.