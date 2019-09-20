Курс валют на 20 сентября: доллар и евро минимально подешевели
В пятницу, 20 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты несколько потеряли в цене.
Национальный банк Украины на своем официальном сайте сообщает, что 20 сентября цена американского доллара уменьшится на 6 копеек с предыдущего банковского дня.
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Доллар будет стоить 24 гривны 61 копейку. Европейская валюта упадет в цене лишь на 3 копейки.
Так, 20 сентября за евро нужно будет заплатить 27 гривен 24 копейки.
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