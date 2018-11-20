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      Курс валют на 20 ноября: евро стремительно дорожает, доллар – почти неизменный

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      Курс валют НБУ на 20 ноября
      Курс валют НБУ на 20 ноября / france-amerique.com

      На вторник, 20 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, европейская валюта продолжает дорожать, а вот американский доллар почти не изменил позиций.

      Об этом информирует официальный сайт НБУ. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар прибавил в цене одну копейку. Его цена составляет 27 гривен 76 копеек.

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      В свою очередь, европейская валюта продолжает стремительно расти. Во вторник, 20 ноября, она прибавила в стоимости 23 копейки. Так, евро стоит 31 гривну 72 копейки.

      Теги: Новости Украины НБУ евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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