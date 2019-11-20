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      Курс валют на 20 ноября: доллар и евро немного прибавили в цене

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      Курс валют НБУ на 20 ноября / Фото пресс-службы НБУ // flickr

      На среду, 20 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты прибавили в цене по несколько копеек.

      По данным на официальном сайте НБУ, американская валюта подорожала всего на 6 копеек. Поэтому 1 доллар в среду стоит 24 гривны 20 копеек.

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      Тем временем европейская валюта несколько больше прибавила в цене, а именно 12 копеек. Так, стоимость 1 евро составляет 26 гривен 81 копейку.

      Украина на Евро-2020 сыграет в Амстердаме и Бухаресте в одной группе с Нидерландами
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      2036
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют
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