Курс валют на 20 ноября: доллар и евро немного прибавили в цене
На среду, 20 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты прибавили в цене по несколько копеек.
По данным на официальном сайте НБУ, американская валюта подорожала всего на 6 копеек. Поэтому 1 доллар в среду стоит 24 гривны 20 копеек.
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Тем временем европейская валюта несколько больше прибавила в цене, а именно 12 копеек. Так, стоимость 1 евро составляет 26 гривен 81 копейку.
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