Курс валют на 20 декабря: доллар и евро продолжают падать

На четверг, 20 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе "заморские" валюты продолжают сбрасывать в цене.

Как сообщает на своем сайте Национальный банк Украины 20 декабря "зеленый" похудел аж на 13 копеек.

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Теперь за него надо выложить 27 гривен 71 копейку.

Евро тоже упало, но не так существенно – всего на 7 копеек. 20 декабряи за европейскую валюту придется заплатить 31 гривну 61 копейку.