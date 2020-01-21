Курс валют на 21 января: евро и доллар подорожали

На вторник, 21 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты прибавили в цене.

Каким будет курс доллара по отношению к гривне

Как сообщает НБУ на своем официальном сайте, во вторник за один американский доллар придется выложить 24,33 гривны. Это на 8 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

Интересно! Доллар должен стоить 10 гривен, – исследование The Economist

Заметим, что с конца осени – начала зимы гривна активно укреплялась, а доллар, со своей стороны, подешевел аж до 23,3 гривны за единицу. Правда, в период праздников и выходных ситуация резко изменилась, и доллар подорожал. Так, с 28 декабря доллар держался на уровне 23,7 гривны. Так продолжалось до 8 января, когда стоимость доллара начала постепенно расти, и 15 числа перепрыгнула отметку в 24 гривны.

Среди причин называют неожиданные действия НБУ, который за один день выкупил на валютном рынке рекордные 700 миллионов долларов. Также на ситуацию могло повлиять и то, что в настоящее время экономика Украины работала не на полную. В начале 2019 года один американский доллар стоил 27 гривен.

Что касается прогнозов на 2020 год, то американская валюта для украинцев будет стоить примерно на уровне тех же 27 гривен. В то же время Нацбанк прогнозирует, что угроз для обесценивания гривны нет. Поэтому национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.

Согласно прогнозу многих мировых консалтинговых инвестиционных агентств, примерно это будет в таких пределах – 27 гривен за доллар. Также сейчас все это прогнозируют, и в бюджете заложено 27 гривен за доллар – это и будет средним курсом на 2020 год,

– пояснил в комментарии 24 каналу экономический эксперт Сергей Головнев.

Обратите внимание! В Нацбанке назвали причину колебания курса гривны



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

Каким будет курс евро по отношению к гривне

Если сравнивать с курсом на понедельник, 20 января, евро также немного прибавил в цене. Так, европейская валюта подорожала на 2 копейки, и теперь ее цена составит 26,96 гривны. Примечательно, что дорожала она и в предыдущий банковский день.

В конце прошлого года евро в основном дешевел и сумел опуститься ниже 27 гривен. В частности, 20 декабря за единицу европейской валюты нужно было выложить 25,98 гривны.

С начала нового года стоимость евро была на уровне 26,4-26,5 гривны за единицу. Правда, 10 января он вырос до 26,8 гривны. Потом немного упал, и в течение нескольких дней снова рос. 17 числа за один евро уже нужно было выложить 26,9 гривны.

​К теме! Курс гривны в 2020 году: что объясняют "пленки Гончарука"