09:31
21 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин попал на бабки. Россияне будут есть мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 февраля
      Вести.UA: У Андрея Богдана разбитое сердце. Развлечения нардепов в Раде
      Вєсті.UA
      20:11, 19 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО

      Курс валют на 21 лютого: гривня трішки зміцнилась

      - Читати новину українською
      Курс валют НБУ на 21 лютого

      На п'ятницю, 21 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американська і європейська валюта трішки втратили у ціні.

      Согласно данным на сайте НБУ, стоимость доллара в пятницу составит 24 гривны 47 копеек. Это на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

      Читайте также: Доходность от депозитов в Украине падает: депозит выгодный

      Отметим, что до этого дня доллар дешевел, затем удерживал свои позиции, а теперь снова пополз вверх.

      В то же время, европейская валюта потеряла в цене 5 копеек по сравнению с предыдущим днем. Поэтому в пятницу стоимость 1 евро составит 26 гривен 42 копеек.

      Почему доллар прыгает

      Курс гривны в Украине на данный момент гибкий. Это означает, что НБУ не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задача НБУ – достижение низкой стабильной инфляции.

      Что до скачков доллара, НБУ объясняет их сезонностью гривны, поскольку Украина – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.


      Статистика курса гривны к доллару за последние 13 лет / Инфографика 24 канала

      Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар НБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:06 Перепись населения с помощью спутников: как это работает и имеет ли смысл в Украине
      Михайло Года
      сегодня , 08:50 День родного языка: самые интересные факты об украинском, которые мы часто забываем
      Євгенія Мазур
      20 февраля , 12:46 Какие существуют типы печати и как они влияют на качество картинки
      Віктор Терешков
      20 февраля , 13:00 Умные инвестиции: как вложить и зарабатывать на недвижимости в Батуми
      сегодня , 08:40 Скандальные 12 шагов к миру: почему в Мюнхене испугались
      Світові Медіа
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук