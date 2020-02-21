Курс валют на 21 лютого: гривня трішки зміцнилась

На п'ятницю, 21 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американська і європейська валюта трішки втратили у ціні.

Согласно данным на сайте НБУ, стоимость доллара в пятницу составит 24 гривны 47 копеек. Это на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Отметим, что до этого дня доллар дешевел, затем удерживал свои позиции, а теперь снова пополз вверх.

В то же время, европейская валюта потеряла в цене 5 копеек по сравнению с предыдущим днем. Поэтому в пятницу стоимость 1 евро составит 26 гривен 42 копеек.

Почему доллар прыгает

Курс гривны в Украине на данный момент гибкий. Это означает, что НБУ не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задача НБУ – достижение низкой стабильной инфляции.

Что до скачков доллара, НБУ объясняет их сезонностью гривны, поскольку Украина – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.



Статистика курса гривны к доллару за последние 13 лет / Инфографика 24 канала