Курс валют на 21 марта: доллар и евро резко потеряли в цене

На среду, 21 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

Как сообщили в Национальном банке Украины, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар значительно потерял в цене. 21 марта валюта США по отношению к гривне будет стоить 26,30 гривен, что на 13 копеек меньше, чем за день до этого.

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Еще больше опустилось в цене по отношению к гривне евро. Главная валюта Европейского Союза оценена в 32,28 гривен, хотя за день до этого была на 26 копеек дороже.