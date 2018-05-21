Курс валют на 21 мая:доллар и евро продолжают падать

На пятницу, 21 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как американская, так и европейская валюта несколько упали в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 21 мая цена американского доллара составит 26,14 гривны.

Читайте также: Рада приняла закон о валюте: что изменится для украинцев

Заметим, что это на четыре копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он также подешевел – минус 11 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу, 18 мая.

Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 30,80 гривны.