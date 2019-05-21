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      Курс валют на 21 мая: доллар и евро существенно подешевели

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      Курс валют НБУ на сегодня 21.05.2019 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 21 мая / gettyimages.com

      На вторник, 21 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты потеряли в цене.

      Согласно данным государственного регуляторного органа, 21 мая цена американского доллара составит 26,20 гривны.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, то "зеленый" упал в цене на 16 копеек.

      Что касается евро, то он тоже подешевел, правда существеннее – минус 19 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник, 20 мая.

      Следовательно, в пятницу европейская валюта будет стоить 29,26 гривны.

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      Теги: Новости Украины Деньги Доллар Гривна Доллар-Гривна Евро Валюта НБУ Курсы валют
      Источник: 24 канал
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