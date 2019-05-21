Курс валют на 21 мая: доллар и евро существенно подешевели

На вторник, 21 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты потеряли в цене.

Согласно данным государственного регуляторного органа, 21 мая цена американского доллара составит 26,20 гривны. Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю Если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня, то "зеленый" упал в цене на 16 копеек. Что касается евро, то он тоже подешевел, правда существеннее – минус 19 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник, 20 мая. Следовательно, в пятницу европейская валюта будет стоить 29,26 гривны.