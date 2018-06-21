Курс валют на 21 июня: евро существенно подорожало

На четверг, 21 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Да, и американская и европейская валюты прибавили в цене.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США прибавил в цене 3 копейки. Поэтому в четверг за один "зеленый" придется отдать 26 гривен 47 копеек.

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Относительно евро, то он также подорожал, однако существеннее – плюс 15 копеек, если сравнивать с курсом на среду, 20 июня.

Следовательно, официальный курс главной валюты Евросоюза 21 июня будет составлять 30 гривен 65 копеек.