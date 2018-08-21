Курс валют на 21 августа: доллар и евро синхронно падают
На вторник, 21 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как американская, так и европейская валюты существенно упали в цене.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 21 августа цена американского доллара составит 27,70 гривны.
Читайте также: Почему обвалилась гривна: объяснение Нацбанка
Заметим, что это на 20 копеек дешевле, чем предыдущего банковского дня.
Что касается евро, то он также потерял, правда, если сравнивать с курсом на понедельник, 20 августа, менее существенно – минус 15 копеек.
Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 31,63 гривны.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
В Харькове нашли мертвой жену мужчины, который устроил перестрелку под горсоветом, – СМИсегодня, 08:53
-
Главные новости 20 августа: ночная стрельба в Харькове и отвоеванное село на Донбассесегодня, 08:00
-
Что захочет Кремль за сохранение транзита газа через украинскую ГТС: мнение экспертасегодня, 07:02
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Украина начала новый год с председательства в ОБСЕ1 января 2013 , 12:03 2
Спикер Госдумы России намекнул, что аннексия Крыма станет уроком для мира23 декабря 2014 , 21:19 10
Ультрас Динамо "Capitals": Эта фанатская война – недопустима в условиях войны Украины с Россией9 августа 2017 , 21:12
Шахтер – Фейеноорд: стартовые составы1 ноября 2017 , 20:37