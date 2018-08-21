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Курс валют на 21 августа: доллар и евро синхронно падают

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Курс валют НБУ на 21 августа: доллар и евро подешевели
Курс валют НБУ на 21 августа: доллар и евро подешевели / pixabay.com

На вторник, 21 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как американская, так и европейская валюты существенно упали в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 21 августа цена американского доллара составит 27,70 гривны.

Заметим, что это на 20 копеек дешевле, чем предыдущего банковского дня.

Что касается евро, то он также потерял, правда, если сравнивать с курсом на понедельник, 20 августа, менее существенно – минус 15 копеек.

Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 31,63 гривны.

Теги: Новости Украины НБУ Доллар Доллар-Гривна Валюта Курсы валют Гривна евро
Источник: 24 Канал
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