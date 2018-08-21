Курс валют на 21 августа: доллар и евро синхронно падают

На вторник, 21 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как американская, так и европейская валюты существенно упали в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 21 августа цена американского доллара составит 27,70 гривны. Читайте также: Почему обвалилась гривна: объяснение Нацбанка Заметим, что это на 20 копеек дешевле, чем предыдущего банковского дня.



Что касается евро, то он также потерял, правда, если сравнивать с курсом на понедельник, 20 августа, менее существенно – минус 15 копеек.



Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 31,63 гривны.