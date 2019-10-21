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      Курс валют на 21 октября: доллар и евро стремительно подорожали

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 21 октября 2019
      Курс валют НБУ на 21 октября / unsplash.com

      В понедельник, 21 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты существенно прибавили в цене относительно украинских денег.

      По данным на официальном сайте НБУ, доллар США можно купить за 25 гривен 4 копейки.

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      Это аж на 31 копейку больше, чем в предыдущий банковский день (пятницу, 18 октября).

      Ситуация с евро похожа – европейская валюта прибавила в цене еще больше: 41 копейку.

      Поэтому в понедельник, 21 октября, евро стоит 27 гривен 90 копеек.

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      Прогноз погоды на 21 октября: много солнца, тепла и никаких дождей
      сегодня
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Гривна Доллар Евро Курсы валют Валюта НБУ
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