Курс валют на 21 ноября: евро и доллар снова ослабили позиции

На четверг, 21 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

Согласно данным НБУ, 21 ноября за один американский доллар придется выложить 24,18 гривны.

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Это на 2 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Евро, со своей стороны, также подешевел, однако уже на 7 копеек, если сравнивать с курсом за среду, 20 ноября.

Таким образом, в четверг цена евро будет 26,74 гривны.