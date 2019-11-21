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      Курс валют на 21 ноября: евро и доллар снова ослабили позиции

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      Курс валют НБУ на 21 ноября / picography.co

      На четверг, 21 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

      Согласно данным НБУ, 21 ноября за один американский доллар придется выложить 24,18 гривны.

      Обратите внимание! Есть два сценария, – Милованов о курсе доллара в следующем году

      Это на 2 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Евро, со своей стороны, также подешевел, однако уже на 7 копеек, если сравнивать с курсом за среду, 20 ноября.

      Таким образом, в четверг цена евро будет 26,74 гривны.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро Валюта НБУ
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