Курс валют на 22 января: евро и доллар продолжают терять в цене
На вторник, 22 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и европейская валюта, и доллар США продолжают дешеветь.
Как сообщает на своем сайте регуляторный орган, 22 января цена американского доллара составит 27 гривен 94 копейки.
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Отметим, что это на 4 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.
В свою очередь, европейская валюта подешевела сразу на 15 копеек по сравнению с курсом на 21 января.
Так, евро 22 января будет стоить 31 гривну 75 копеек.
Источник: 24 канал
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