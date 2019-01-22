Курс валют на 22 января: евро и доллар продолжают терять в цене

На вторник, 22 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и европейская валюта, и доллар США продолжают дешеветь.

Как сообщает на своем сайте регуляторный орган, 22 января цена американского доллара составит 27 гривен 94 копейки.

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Отметим, что это на 4 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

В свою очередь, европейская валюта подешевела сразу на 15 копеек по сравнению с курсом на 21 января.

Так, евро 22 января будет стоить 31 гривну 75 копеек.