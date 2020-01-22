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      Курс валют на 22 января: доллар начал дешеветь

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      Каким будет курс валют от НБУ 22 января / unsplash.com

      На среду, 22 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Главная валюта США начала терять в цене, а вот европейская – продолжает дорожать.

      Национальный банк Украины сообщил на своем официальном сайте, что 22 января цена американского "зеленого" составит 24 гривны 26 копеек.

      Интересно: Курс гривны в 2020 году: что объясняют "пленки Гончарука"

      Это на 7 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день – 21 января.

      В то же время главная валюта Евросоюза продолжает дорожать. В среду за один евро придется отдать 26 гривен 97 копеек.

      Как менялся курс валют с начала 2020 года:

      28 декабря 2019 года Нацбанк установил курс доллара на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривны. Такая цена держалась и на протяжении новогодних и рождественских праздников в январе 2020 года. Однако впоследствии валюта начала дорожать. Всего за 3 недели января доллар вырос в цене на 56 копеек, в евро – на 57 копеек.

      Тем временем Нацбанк прогнозирует, что угроз для обесценивания гривны нет. Национальная валюта продолжит укрепляться в течение 2020 года.

      Заметим, согласно прогнозу Министерства экономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

      Як змінювався середньорічний курс долара
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Прогноз погоды на 22 января: в Украину возвращается снег
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Валюта Евро Доллар Гривна Доллар-Гривна Курсы валют
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