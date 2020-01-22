Курс валют на 22 января: доллар начал дешеветь

На среду, 22 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Главная валюта США начала терять в цене, а вот европейская – продолжает дорожать.

Национальный банк Украины сообщил на своем официальном сайте, что 22 января цена американского "зеленого" составит 24 гривны 26 копеек.

Интересно: Курс гривны в 2020 году: что объясняют "пленки Гончарука"

Это на 7 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день – 21 января.

В то же время главная валюта Евросоюза продолжает дорожать. В среду за один евро придется отдать 26 гривен 97 копеек.

Как менялся курс валют с начала 2020 года:

28 декабря 2019 года Нацбанк установил курс доллара на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривны. Такая цена держалась и на протяжении новогодних и рождественских праздников в январе 2020 года. Однако впоследствии валюта начала дорожать. Всего за 3 недели января доллар вырос в цене на 56 копеек, в евро – на 57 копеек.

Тем временем Нацбанк прогнозирует, что угроз для обесценивания гривны нет. Национальная валюта продолжит укрепляться в течение 2020 года.

Заметим, согласно прогнозу Министерства экономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала