Курс валют на 22 марта: доллар продолжает падать

На четверг, 22 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Основная европейская валюта удивила своей стабильностью, а доллар США продолжает дешеветь.

Так, по данным регулятора, официальный курс американского доллара по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 2 копейки и теперь составляет 26,28 гривен.

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Зато евро продемонстрировал стабильность и за сутки его официальный курс совсем не изменился. Как и в среду, евро стоит 32 гривны 28 копеек.