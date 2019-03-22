Курс валют на 22 марта: доллар и евро снова подорожали

На пятницу, 22 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты прибавили в цене.

Как на своем сайте сообщает НБУ, 22 марта цена американского доллара снова выросла.

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"Американец" прибавил в цене 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Его можно будет купить за 27 гривен 26 копеек.

Евро подорожал больше. В пятницу, 22 марта, его можно будет приобрести за 31 гривну 4 копейки. Это на 20 копеек больше, чем в четверг.