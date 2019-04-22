Курс валют на 22 апреля: доллар и евро дорожают

На понедельник, 22 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валют немного выросла в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 22 апреля цена американского доллара составит 26,85 гривны.

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Заметим, что это на 2 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день.

Что касается евро, то его стоимость тоже выросла на 2 копейки, если сравнивать с курсом на пятницу.

Следовательно, в понедельник европейская валюта будет стоить 30,21 гривны.