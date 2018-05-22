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Курс валют на 22 мая: евро и доллар не прекращают падение

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Курс валют НБУ на 22 мая
Курс валют НБУ на 22 мая / cnbc.com

На вторник, 22 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Главные мировые валюты продолжают дешеветь.

Так, по данным на сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар подешевел на 6 копеек.

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22 мая его официальный курс составит 26 гривен 8 копеек.

Что касается главной валюты Евросоюза, то она подешевела сразу на 13 копеек.

Официальный курс евро во вторник составит 30 гривен 67 копеек.

Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна евро Курсы валют Валюта НБУ Доллар
Источник: 24 Канал
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