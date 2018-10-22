На понедельник, 22 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюта значительно подорожали.

По данным НБУ, официальный курс американского доллара составит 28 гривен 18 копеек.

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Что на 15 копеек больше чем в предыдущий банковский день.

Евро также продолжает укрепляться относительно гривны.

В понедельник, 22 октября, его цена выросла на 7 копеек и закрепилась на уровне 32 гривны 32 копейки.