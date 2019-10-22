Курс валют на 22 октября: доллар незначительно подешевел, а евро – без изменений

На вторник, 22 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

Согласно прогнозу государственного резулятора, во вторник доллар будет стоить 24 гривны 98 копеек.

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Таким образом "вечнозеленый" потеряет в своей цене 6 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 21 октября.

Зато курс евро просто застыл на месте – во вторник он будет стоить 27 гривен 90 копеек, как и стоил в понедельник.