Курс валют на 22 октября: доллар незначительно подешевел, а евро – без изменений
На вторник, 22 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.
Согласно прогнозу государственного резулятора, во вторник доллар будет стоить 24 гривны 98 копеек.
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Таким образом "вечнозеленый" потеряет в своей цене 6 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 21 октября.
Зато курс евро просто застыл на месте – во вторник он будет стоить 27 гривен 90 копеек, как и стоил в понедельник.
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