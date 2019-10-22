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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ПОГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ

      Курс валют на 22 октября: доллар незначительно подешевел, а евро – без изменений

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 22 октября 2019
      Курс валют НБУ на 22 октября / stocksnap.io

      На вторник, 22 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

      Согласно прогнозу государственного резулятора, во вторник доллар будет стоить 24 гривны 98 копеек.

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      Таким образом "вечнозеленый" потеряет в своей цене 6 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 21 октября.

      Зато курс евро просто застыл на месте – во вторник он будет стоить 27 гривен 90 копеек, как и стоил в понедельник.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Доллар Доллар-Гривна Гривна Евро Валюта Курсы валют НБУ
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