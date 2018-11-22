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      Курс валют на 22 ноября: доллар дорожает, евро падает

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      Курс валют НБУ на 22 ноября: доллар несколько прибавил в цене, вместе с тем евро – потерял.
      Курс валют НБУ на 22 ноября: доллар несколько прибавил в цене, вместе с тем евро – потерял. / nhpr.org

      На четверг, 22 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, американская валюта несколько прибавила в цене, вместе с тем европейская – подешевела.

      Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 22 ноября цена американского доллара составит 27,78 гривны.

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      Заметим, что это на 2 копейки меньше, чем было предыдущего банковского дня.

      Относительно евро, то он наоборот подешевел – минус 1 копейка, если сравнивать с курсом на среду.

      Следовательно, в четверг европейская валюта будет стоить 31,69 гривны.

      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар евро Курсы валют Валюта НБУ
      Источник: 24 канал
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