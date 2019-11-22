Курс валют на 22 ноября: евро немного подорожал

На пятницу, 22 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Как американская, так и европейская валюты немного выросли в цене.

Согласно данным НБУ, 22 ноября за один американский доллар придется выложить 24,19 гривны.

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Это на 1 копейку дороже, чем было в предыдущий банковский день.

Евро, со своей стороны, также подорожал, но уже на 9 копеек, если сравнивать с курсом на четверг, 21 ноября.

Таким образом, в пятницу цена евро будет 26,83 гривны.