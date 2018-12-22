Курс валют на 22 декабря: доллар и евро резко дешевеют

На субботу, 22 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И европейская, и американская валюта продолжают терять в цене.

Как сообщает на своем сайте Национальный банк Украины, 22 декабря доллар подешевел на 14 копеек.

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Теперь за него надо отдать 27 гривен 43 копейки.

Европейская валюта потеряла в цене еще больше – аж 26 копеек. 20 декабря за евро придется заплатить 31 гривну 31 копейку.